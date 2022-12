Reddito cittadinanza percepito illecitamente, 8 denunciati

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - Otto persone sono state denunciate per illecita percezione del reddito di cittadinanza a Scarperia e San Piero. Gli indagati, secondo quanto ricostruito dai carabinieri e i militari del Nucleo dell'Ispettorato del lavoro di Firenze, sono cinque uomini e tre donne, italiani e stranieri. Tutti avrebbero fornito false dichiarazioni all'Inps senza le quali non avrebbero percepito il beneficio.

Alcuni, secondo quanto emerso, avrebbero dichiarato di risiedere in Italia da almeno dieci anni o da almeno due in maniera continuativa, altri di possedere il permesso di soggiorno non temporaneo. Tra i denunciati due italiani di 64 anni, secondo gli investigatori, avrebbe percepito illecitamente uno un reddito di 10.500 euro, l'altro di 9mila euro. Un quarantunenne straniero avrebbe conseguito illegittimamente 3.000 euro. Gli altri denunciati avrebbero ottenuto benefici indebiti per somme comprese tra i 240 e i 1.500 euro. (ANSA).