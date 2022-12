Sfratto moschea Firenze, rinviato perché venerdì di preghiera

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Rinviato a data da destinarsi lo sfratto esecutivo della moschea di Firenze in piazza dei Ciompi per la concomitanza con la preghiera del venerdì a cui stanno partecipando, a turno, centinaia di fedeli musulmani. La decisione di rinviare è stata presa dopo una mattinata di confronti tra l'ufficiale giudiziario, le forze dell'ordine, i legali della proprietà e la comunità islamica a Firenze con l'imam Izzedin Elzir.

"Si tratta di una scelta di buonsenso, continuiamo a cercare una sede alternativa", ha detto l'imam Elzir. Poco prima lo stesso imam aveva spiegato alle varie parti, che "in assenza di un'alternativa a questa sede, è impossibile lasciare la comunità pregare in strada". (ANSA).