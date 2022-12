Rapina in casa nel Fiorentino, minacce con pistola a donna

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Quattro banditi, di cui uno all'apparenza armato di pistola, hanno fatto irruzione stamani in una casa di Calenzano, approfittando della porta momentaneamente aperta, e hanno intimato alla proprietaria di aprire la cassaforte, da cui hanno preso 2.500 euro in contanti e monili in oro. Poi sono fuggiti dopo aver danneggiato il sistema di videosorveglianza interno e aver portato via il telefono cellulare in modo che la vittima non desse subito l'allarme. Ricerche in corso dei carabinieri con le altre forze dell'ordine.

La donna rapinata in casa è moglie di un imprenditore che produce utensileria meccanica e appena ha potuto è andata in ditta dal marito, un'azienda la cui sede è poco lontana dall'abitazione. Al momento della rapina era sola in casa.

Secondo quanto riportano i carabinieri, i banditi, probabilmente dell'est Europa, non l'avrebbero ferita. I quattro al momento hanno fatto perdere le tracce. (ANSA).