Ministra Bernini a inaugurazione anno accademico della S.Anna

(ANSA) - PISA, 16 DIC - Inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa: la cerimonia è in programma domani, alle 10, nell'aula magna, tra i presenti la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Pisa Michele Conti. Nell''occasione sarà conferito il dottorato di ricerca honoris causa in law all'ex allievo e presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato.

In apertura i saluti di Bernini, Giani e Conti a cui seguirà la prolusione della rettrice della Sant'Anna, Sabina Nuti: "E' questo il momento - si spiega dalla Scuola - per tracciare un bilancio e, soprattutto, per dare uno sguardo ai prossimi mesi, dedicando particolare attenzione a temi come la formazione universitaria e post universitaria e la mobilità sociale, la ricerca avanzata, sempre più interdisciplinare, la 'terza missione' che punta a consolidare l'impatto sulla società, l'avvio dei progetti finanziati nell'ambito del Pnrr".



Saranno poi consegnati gli attestati del conferimento delle borse di studio finanziate da istituzioni private che, ricorda la Sant'Anna, hanno permesso di aumentare in modo significativo il numero di allieve ordinarie e allievi ordinari. Al costituzionalista Enzo Cheli è affidata la laudatio di Giuliano Amato, prima della sua lectio magistralis 'I diritti umani e la loro tutela. Tra il dire e il fare'. Successivamente Nuti conferirà ad Amato il dottorato di ricerca honoris causa.

La cerimonia è in diretta sul canale YouTube della Scuola Superiore Sant'Anna, al seguente link: https://bit.ly/3UwaBlA.