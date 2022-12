Esplosione gas e incendio in casa a Signa, danneggiate auto

(ANSA) - SIGNA (FIRENZE), 16 DIC - Una fuga di gas ha provocato un'esplosione e un incendio nel pomeriggio in un'abitazione a San Mauro a Signa, a ovest di Firenze. Non risultano ai vigili del fuoco persone coinvolte ma ci sono stati danni all'appartamento e a vetture in strada. Lo scoppio e le fiamme sono state in via Giovan Battista Bertini, in una casa situata al primo piano di un edificio composto da due piani.

I vigili del fuoco intervenuti con due squadre e un'autoscala hanno estinto l'incendio dell'appartamento. Adesso sono in corso verifiche sulla staticità dell'immobile. (ANSA).