Maltempo: Giani, protezione civile Toscana è in allerta

(ANSA) - PISTOIA, 15 DIC - "Il nostro sistema di Protezione Civile è in stato di allerta e sta intervenendo per la perturbazione che sta attraversando parte della Toscana.

Maggiori disagi si registrano nel Pistoiese dove sono caduti oltre 80 mm di pioggia in poco tempo e continua a piovere provocando allagamenti di sottopassi e strade". Lo afferma sui social il presidente della Regione Eugenio Giani. Nel Pistoiese sono "sotto osservazione il fiume Stella a Quarrata e la Brana ad Agliana che hanno superato il secondo livello di criticità", aggiunge Giani. "Prestiamo massima attenzione - conclude -, sulla Toscana nord è allerta arancione fino a domani".

Secondo quanto si apprende, tra i corsi d'acqua è sotto osservazione l'Ombrone Pistoiese che si è gonfiato nella piana tra Pistoia e Quarrata, così come tutti i fossi del reticolo idraulico minore. Secondo quanto emerge, le forti piogge di stasera hanno costretto il Comune di Pistoia a chiudere diversi sottopassi perché allagati, tra cui quello di Porta Nuova, che dà l'accesso alla città dall'autostrada, e quello della variante di Bonelle, che adesso è vigilato dai carabinieri. In località Chiazzano, sulla via per Prato, le strade sono allagate. L'acqua arriva alle porte delle case che costeggiano la via Pratese. La zona è densa di vivai verosimilmente allagati. In località Casalguidi, centro residenziale e produttivo, ci sono allagamenti diffusi nella parte di pianura dell'abitato.

Nel porto di Livorno la nave Eco Valencia, ormeggiata, a causa di un forte vento da sud, ha rotto i cavi e si è intraversata fino a poggiarsi con la prua sull'adiacente Molo Italia. (ANSA).