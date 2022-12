Malore turista su cupola Brunelleschi, calata dall'alto

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - Particolare soccorso in quota, alle altezze della cupola di Brunelleschi del Duomo di Firenze, per una turista che si è sentita male stamani durante una visita alla cattedrale. I vigili del fuoco e il personale del 118 hanno raggiunto la donna, attraverso una particolare barella 'Rolly', dove l'hanno posizionata poi così hanno iniziato la discesa per raggiungere le terrazze del Duomo dove è arrivato il cestello dell'autoscala che ha permesso di velocizzare l'evacuazione. La turista è stata affidata al 118 per le cure. (ANSA).