Furto in azienda dell'oro a Anghiari, bottino 500 mila euro

(ANSA) - ANGHIARI (AREZZO), 15 DIC - Azienda orafa nel mirino dei ladri in Valtiberina, portato via oro già pronto per la successiva lavorazione: il bottino ammonterebbe a circa 500 mila euro.

Secondo una prima e parziale ricostruzione, i ladri si sarebbero introdotti all'interno della ditta di Anghiari (Arezzo) nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre. Poi avrebbero fatto scattare l'allarme è si sarebbero nascosti in attesa del sopralluogo della proprietà avendo poi il tempo di mettere a segno il furto. Ad accorgersi di quanto avvenuto è stato il proprietario prima delle 8 di mattina quando è andato in azienda e ha trovato le porte aperte e la cassaforte aperta.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Sansepolcro che hanno effettuato tutte le operazioni utili per cercare le tracce dei malviventi. Nella zona sono stati consumati alcuni furti tra cui quello da 100 mila euro nella in una vicina villa. Su tutti gli episodi indagano i carabinieri.

(ANSA).