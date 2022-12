Arresto mentre sfonda a calci porta casa della ex a Piombino

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 15 DIC - L'intervento tempestivo dei carabinieri di Piombino (Livorno) ha scongiurato un possibile episodio di violenza domestica quando un 34enne di origini nordafricane ha cercato di sfondare a calci la porta di ingresso all'appartamento che fino a qualche anno fa condivideva con la ex compagna. La donna in quel momento per fortuna era assente da casa ma il forte rumore dei calci ha allarmato un cittadino che ha avvisato il nue 112 per richiedere il pronto intervento di una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile. Giunti sul posto, i carabinieri hanno sorpreso lo straniero all'interno dell'androne del palazzo.

Il 34enne è stato arrestato in flagranza di reato poiché è gravato dal marzo di quest'anno dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa - a seguito di precedenti accertamenti per violenze ed angherie nei confronti dell'ex compagna -, poi l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto ed applicato il più afflittivo divieto di dimora nel comune di Piombino. (ANSA).