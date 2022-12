Terremoti: scossa a Empoli di magnitudo 2.2

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 14 DIC - Un sisma di magnitudo 2.2, alla profondità di 11 km, con epicentro a Empoli (Firenze), è stato registrato dagli strumenti di Ingv alle ore 5.31.

Secondo quanto riferisce la sala della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze non risulta che la scossa sia stata stata avvertita dalla popolazione. L'epicentro è stato registrato nelle vicinanze dell'ospedale. La scossa è durata 18 secondi. "Al momento non risultano segnalazioni di nessun tipo per danni", affermava il sindaco Brenda Barnini questa mattina.

Secondo quanto appreso, il sisma è stato avvertito in maniera significativa nella parte ovest della città ma non è stato percepito in altre zone del territorio comunale. (ANSA).