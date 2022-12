A Firenze una mostra sulla vita di don Luigi Giussani

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - "Anche nella nostra Chiesa Fiorentina dal carisma di don Luigi Giussani sono fiorite persone, che sono già in Cielo e che nella loro originalità sono diventate segno per tutti di fede vissuta, nei vari ambiti della vita: da Graziano Grazzini, nel mondo della politica, allo studente universitario Niccolò Bizzarri; da don Paolo Bargigia alla giovane dottoressa Caterina Morelli". Così un messaggio di saluto del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, all'inaugurazione di una mostra dedicata al fondatore del movimento Comunione e Liberazione e intitolata 'Giussani 100' per il centenario della nascita. La mostra su Luigi Giussani (1922-2005) è nella Cappella delle Stimmate della Basilica di San Lorenzo e resterà fino al 21 dicembre (ingresso libero, ore 12-19). Le figure ricordate da Betori sono di persone fiorentine scomparse il cui impegno sociale e di fede è riconosciuto in città in modo compiuto.

"Questa mostra - ha aggiunto il cardinale - è invito a conoscere i testi di don Giussani ma anche a scoprire il segreto della vita di un uomo, il cui carisma nato dallo stupore per Cristo può aiutare ognuno a esserne oggi testimone con la propria esperienza, nella missione della Chiesa, in questa circostanza storica, che non è più la stessa degli inizi di don Giussani ma che ha bisogno ancora di più di testimoni". La mostra dà modo di conoscere Giussani attraverso pannelli che sintetizzano la sua biografia e i momenti più importanti della sua vita, alternando riflessioni e commenti, a momenti di ascolto diretto di brani audio e video tratti dai suoi interventi e discorsi, alcuni inediti. Fotografie e immagini documentano episodi e ambientazioni della sua vita. Il 19 dicembre concerto alla Chiesa di San Giovannino dei Cavalieri (via San Gallo) de i Cameristi toscani, con violini Marco Zurlo e Anton Horvath, viola Andrea Pani, violoncello Francesco Fontana. (ANSA).