Viabilità, proseguono lavori Ss12 dopo frana di massi su strada

(ANSA) - LUCCA, 13 DIC - Proseguono i lavori dell'Anas per la riapertura della Strada statale Ss12 "dell'Abetone e del Brennero" tra Lucca e Borgo a Mozzano dove il maltempo ha tirato giù una frana di massi sulla strada il 9 dicembre al km 40,500.

L'obiettivo è la riapertura in sicurezza della statale. In particolare, i tecnici Anas, con l'ausilio di rocciatori e droni, hanno provveduto a ispezionare l'intero versante fino a circa 100 metri di quota al fine di individuare e distaccare tutti i volumi rocciosi potenzialmente pericolanti. I lavori proseguono al contempo con il ripristino e la sostituzione delle reti e delle barriere paramassi interessate dalla frana, in modo da garantire la sicurezza della circolazione e quindi riaprire al traffico il tratto sottostante. Gli interventi comprendono anche la sostituzione di una barriera a una quota di circa 25 metri sul piano strada con una nuova barriera lunga circa 50 metri per sei metri di altezza. L'intervento è stato affidato con procedura di somma urgenza ed è già in corso.

Se le condizioni meteo dovessero essere particolarmente favorevoli, spiega l'Anas, "sarà possibile ripristinare la viabilità entro Natale, con limitazioni". (ANSA).