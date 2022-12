Maroon 5 primi headliner di Firenze Rocks 2023

(ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - I Maroon 5 sono i primi headliner confermati di Firenze Rocks 2023, il festival prodotto da Live nation Italia, alla sua quinta edizione: si esibiranno sul palco della Visarno Arena il 18 giugno prossimo.

Vncitori del Grammy© Award e multiplatino, i Maroon 5 hanno annunciato il loro nuovo tour e le loro partecipazioni ai maggiori festival in Europa. Il tour europeo, prodotto da Live nation, prenderà il via martedì 13 giugno al Passeio Maritimo De Alges di Lisbona, per poi dirigersi in Spagna, Repubblica Ceca, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Francia, prima di concludersi all'O2 di Londra il 3 luglio. Oltre a Firenze Rocks l'annuncio del tour prevede anche diverse partecipazioni a festival in Europa, tra cui il Prague Rocks nella Repubblica Ceca, il Tinderbox in Danimarca e il Main Square Festival in Francia.

I Maroon 5 hanno conquistato i fan e la critica grazie al suono ibrido rock/R&B introdotto con il loro album di debutto, Songs About Jane. Ad oggi, la band di Los Angeles, universalmente nota, ha ottenuto tre Grammy© Awards, oltre 90 milioni di vendite di album, 550 milioni di singoli in tutto il mondo e certificazioni d'oro e di platino in più di 35 Paesi. (ANSA).