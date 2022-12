Spari a Pietrasanta, trovato proiettile conficcato in una casa

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 11 DIC - Accertamenti della polizia sono in corso a Pietrasanta (Lucca) per spari di arma da fuoco uditi sabato sera, tardi, nel quartiere Africa. Secondo quanto sta emergendo in queste ore, un proiettile vagante di pistola, calibro 9, ha raggiunto la finestra di un'abitazione, dove vive una residente, ma è rimasto conficcato nel doppio vetro. La proprietaria ha avvisato il nue 112 e sul posto sono intervenute volanti del Commissariato di polizia di Forte dei Marmi con la polizia scientifica.

In base alle prime indagini, anche se il quartiere Africa è una parte difficile di Pietrasanta con episodi di violenza negli ultimi tempi, il colpo finito sulla casa pare episodio del tutto fortuito. Nel quartiere Africa, di recente, dopo una lite è stato travolto con un'auto un uomo e pochi giorni dopo sono andate a fuoco delle auto. Tuttavia non viene neppure escluso, ma è da dimostrare, che gli spari in aria potrebbero esser stati esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Marocco nei quarti di finale ai Mondiali in Qatar. Chi ha sparato pare che lo abbia fatto da una certa distanza altrimenti avrebbe provocato danni maggiori. Le indagini proseguono da parte della polizia e tra gli obiettivi c'è pure quello di individuare chi sia in possesso di armi da fuoco e perché le abbia usate in strada. (ANSA).