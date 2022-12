Rapinato a bastonate a Firenze mentre rincasa, ferito in ps

(ANSA) - FIRENZE, 11 DIC - Rapinato la notte scorsa a Firenze, dopo l'1, un uomo che rincasava, un immigrato pakistano, e che è stato preso a bastonate da altri quattro stranieri. E' successo in piazza della Costituzione nei pressi della Fortezza da Basso, mentre lui stava transitando verso la propria abitazione. Per le ferite è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi dove ha avuto una prognosi di guarigione di otto giorni. Magro il bottino della rapina. I malviventi, secondo quanto risulta ai carabinieri, gli hanno sottratto il cellulare e 20 euro. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile. Indagini in corso. (ANSA).