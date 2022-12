Caccia: cinghiale carica e ferisce cacciatore a Montalcino

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 11 DIC - Soccorso nella campagna di Montalcino (Siena) un cacciatore di 76 anni che è rimasto ferito nel pomeriggio durante una battuta di caccia al cinghiale. Secondo quanto appreso il cacciatore è stato caricato dall'animale mentre era nella sua posta. L'uomo ferito è stato raggiunto dai vigili del fuoco con un mezzo attrezzato per il soccorso con tecniche speleo alpino fluviali giunto dalla centrale di Siena. I pompieri poi hanno collaborato al trasporto del ferito, che è stabilizzato dal personale del 118, fino a luogo dove è atterrato l'elicottero Pegaso per il trasporto in ospedale a Siena. (ANSA).