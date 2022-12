Presepe con terrecotte rinascimentali a Palazzo Vecchio

(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - Un presepe di epoca rinascimentale, l'unico della diocesi di Firenze pervenuto fino ai giorni nostri, è visibile per questo periodo di Natale 2022 in Palazzo Vecchio, nella Sala delle Udienze. E', questo, il Presepe di Camoggiano, realizzato dallo scultore rinascimentale Benedetto Buglioni (1459-1521), cresciuto nella bottega dei Della Robbia. Ricco di ben 10 statue in terracotta policroma, abitualmente conservato nel Museo Diocesano di Santo Stefano al Ponte, questo presepe rinascimentale per la prima volta in epoca moderna viene portato nel luogo del governo della città e reso visibile al grande pubblico. L'opera è di grande valore storico e culturale poiché da circa cinque secoli tramanda tecniche e motivi scultorei rinascimentali. Per secoli il presepe è stato oggetto di devozione per la comunità di Camoggiano, località del Mugello, finché è stato deciso di custodirlo in città. L'approdo a Palazzo Vecchio è circostanza specifica di opera 'mai vista' o comunque meno conosciuta messa, come già evidenziato all'apertura dall'allestimento, in dialogo con gli affreschi coevi della sala. La diocesi ha prestato il Presepe di Camoggiano come segno di fede e messaggio di pace universale perché possa essere ammirato in Palazzo Vecchio da cittadini e turisti in questo periodo di Natale. L'iniziativa fa parte del festival natalizio Green Line, promosso dal Comune di Firenze e organizzato da Mus.e, con la direzione artistica di Sergio Risaliti, che prosegue con varie iniziative fino all'8 gennaio 2023. (ANSA).