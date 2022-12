Paese toscano capitale presepi, ogni famiglia mostra il suo

(ANSA) - BACCHERETO (PRATO), 10 DIC - Un minuscolo paese toscano, Bacchereto, vicino a Prato, si è trasformato coi presepi di Natale in un'ampia opera d'arte diffusa grazie a oltre 40 famiglie che esporranno le Natività fuori dalle loro case, nei giardini privati per essere ammirati dai visitatori in gita. Gli allestimenti all'aperto, di casa in casa, senza soluzione di continuità, costituiranno fino all'8 gennaio 2023 la 'Via dei Presepi', passeggiata natalizia dove i primi ciceroni sono gli abitanti del borgo, situato sui rilievi del Montalbano. Nella piazza di Bacchereto invece è ricostruito in scala lo stesso paese nella versione del Presepe. Lo sfondo, realizzato dal pittore carmignanese Piero Mazzoni, è stato scelto tra le opere pervenute per il concorso 'Presepe in cerca d'Autore'. Le sagome in ceramica sono invece create dall'artista Giovanni Bellassai. Iniziative di corollario accompagneranno tutto il periodo con grazie alla collaborazione di associazioni e di aziende locali e del Gruppo Presepianti. (ANSA).