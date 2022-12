Montepulciano e suoi sentieri, 10 anelli per 100 km

(ANSA) - MONTEPULCIANO (SIENA), 09 DIC - Si chiama 'Montepulciano Active', ed è il nuovo progetto promosso dal Comune di Montepulciano (Siena) per incentivare l'outdoor e la mobilità sostenibile, caratterizzando la città di Agnolo Poliziano e del Vino Nobile come luogo ideale per il turismo all'aria aperta, tra natura e cultura. Dieci inediti percorsi ad anello, per un totale di circa 100 km, inseriti nella Rete escursionistica toscana (Ret), georeferenziati e interamente segnalati, lambiscono e attraversano molti punti chiave del territorio caratterizzati da bellezze storiche, architettoniche e naturalistiche, senza far mancare all'escursionista un contatto diretto con quelle che sono le caratteristiche peculiari di Montepulciano, come il lago, i vigneti, gli uliveti e il 'Paesaggio Collinare Policolturale di Montepulciano' che ha di recente ottenuto il riconoscimento di Paesaggio Rurale Storico con l'iscrizione nell'apposito registro nazionale che fa capo al Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare.

"L'obiettivo che ci eravamo dati - sottolinea il sindaco Michele Angiolini - era quello di arrivare ad ampliare e qualificare l'offerta turistica andando a potenziare il brand outdoor nel nostro territorio nell'ottica della creazione di una 'rete di itinerari' che possa integrare e arricchire, a sua volta, l'offerta intercomunale dell'Ambito territoriale turistico della Valdichiana Senese". Una moderna rete escursionistica, con percorsi ad anello tematizzati e differenziati per tipologia di utenza escursionisti, sportivi, famiglie, turisti, basata sulla rete dei cammini storici culturali, le ciclopiste, le ippovie e i percorsi trekking presenti sul territorio come la via Lauretana Toscana, i percorsi etruschi Klanis, la ciclo pedonale della Bonifica, il Sentiero del Nobile, l'Anello del Chiaro e i percorsi per biciclette e mountain bike. (ANSA).