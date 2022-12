Maltempo, salvata senzatetto, fiume la blocca sotto ponte Prato

(ANSA) - PRATO, 09 DIC - Salvata a Prato una senzatetto rimasta isolata sotto un ponte per la piena del fiume Bisenzio.

La donna, senza fissa dimora, si è risvegliata sulla riva senza potersi muovere, a rischio di annegare. L'hanno salvata i vigili del fuoco nei pressi di via Cavallotti, in corrispondenza del centro. Era rimasta isolata sul basamento di un pilone dove si era ritirata per sfuggire alla corrente dell'acqua.

La senzatetto si era creata un giaciglio di fortuna proprio a ridosso della struttura, ma le forti piogge di questi giorni hanno fatto crescere il livello del fiume non consentendole di tornare verso la pista ciclabile, unico collegamento per raggiungere quella postazione. Allertati dalla polizia municipale, che a sua volta aveva ricevuto la segnalazione da alcuni passanti, i pompieri sono intervenuti con una squadra e con il personale specializzato per il soccorso fluviale. La homeless è stata raggiunta e fatta salire su un gommone con cui l'hanno evacuata. In via precauzionale è stata quindi accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano dal personale del 118. (ANSA).