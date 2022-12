Fisarmonica Gianni Coscia per Eco a Opera Duomo Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 09 DIC - Un concerto del fisarmonicista alessandrino Gianni Coscia, dedicato alla figura di Umberto Eco, suo amico fraterno è l'evento dal titolo 'La Misteriosa Fisarmonica della Regina Loana' in programma il 15 dicembre, alle 21.15, nella galleria del campanile del museo dell'Opera del Duomo di Firenze.

Per comprendere il significato di questo spettacolo di Gianni Coscia, spiegano i promotori dell'Opera, "è necessario partire da due assunti fondamentali: innanzitutto quello legato al titolo di un libro di Umberto Eco intitolato 'La misteriosa fiamma della Regina Loana'. Del libro, Gianni Coscia è parte integrante visto che è l'anima nascosta dell'amico del protagonista del romanzo". Poi, "il secondo, fondamentale, è legato alla grande amicizia che ha unito Coscia a Eco per tutta la vita. Gianni Coscia è ironico e sapiente narratore di fiabe e aneddoti padani e lo spettacolo che lo vede protagonista è una raccolta di storie 'musicate' in diretta". Secondo i promotori lo spettacolo è "una sorta di enciclopedica storia italiana in musica, fatta di poesia, ricordi e citazioni che altrimenti andrebbero persi nella nebbia del tempo". (ANSA).