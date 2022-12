Colpi fucile a case e auto in Chianti, abitanti si barricano

(ANSA) - RADDA IN CHIANTI (SIENA), 09 DIC - Spara colpi di fucile caricato a pallettoni contro case e auto in sosta a Radda in Chianti (Siena), i cittadini si asserragliano nelle abitazioni e lo fanno catturare dai carabinieri che hanno inviato sul posto tutto il personale disponibile nell'area. Tra i militari, un 'negoziatore' che insieme ai colleghi ha stabilito un contatto con l'uomo fino a convincerlo a deporre l'arma, quindi lo hanno neutralizzato in pochissimo tempo. Il bilancio finale è stato il danneggiamento di almeno tre auto in sosta e la grande paura dei residenti, tutti barricati in casa secondo le direttive impartite dai carabinieri. L'uomo al momento della resa imbracciava un fucile semiautomatico calibro 20. E' stato denunciato per minaccia e danneggiamento continuato. Sul momento il personale del 118 lo ha sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) disposto dal sindaco.

Tutte le armi trovate in suo possesso sono legalmente detenute e sono state sequestrate. (ANSA).