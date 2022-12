Cadono massi, chiuso tratto statale Abetone-Brennero

(ANSA) - FIRENZE, 09 DIC - A causa di una frana, con caduta massi, la statale 12 "dell'Abetone e del Brennero" è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per un tratto di un chilometro nell'area di confine fra i comuni di Borgo a Mozzano e Lucca.

A causa delle intense piogge cadute per tutta la giornata, alcuni massi di grosse dimensioni si sono staccati dal versante montuoso e sono finiti sulla strada. La frana ha provocato anche un incidente nel quale fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che per mettere in sicurezza l'area hanno chiuso la circolazione. Presente anche il personale Anas. Il traffico viene quindi deviato sulla Provinciale 445 della Garfagnana che corre lungo la sponda opposta del fiume Serchio rispetto alla Statale. Poco prima un albero era caduto sulla carreggiata del "Brennero" in una zona alcuni chilometri più a nord di quella interessata dallo smottamento che ha provocato la chiusura della strada. (ANSA).