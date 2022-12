A Prato il primo cinema italiano con tecnologia laser 4K Rb

(ANSA) - PRATO, 09 DIC - Il Multiplex Omnia Center è il primo cinema in Italia a dotarsi della tecnologia laser 4K "Rb". La novità tecnologica, un laser che viene utilizzato come sorgente luminosa al posto di una lampada allo xenon, permette un'esperienza visiva di una qualità inedita e anche un considerevole risparmio energetico, ed è stata presentata da Massimiliano Giometti, patron dell'omonimo gruppo proprietario del cinema, insieme al sindaco di Prato Matteo Biffoni e a Jens Kayser, sales manager della 'Digital Cinema Sharp Nec display solutions', che ha fornito la tecnologia.

"Questa nuova tecnologia di proiezione presenta almeno due vantaggi - ha spiegato Kayser -. Il primo: un risparmio di almeno il 50% dell'energia consumata, il che fa bene all'ambiente e ai costi. Il secondo è che lo spettatore ha il vantaggio di un'esperienza fotografica ancora migliore: colori più forti, migliore illuminazione dello schermo e luminosità elevata e costante. Quest'ultimo è particolarmente importante per godersi un film in 3D". Per presentare al pubblico questa novità, il cinema ha organizzato a Prato un open day per lunedì 12 dicembre: alle 17, alle 19 e alle 21 sarà proiettato il film cult degli anni Ottanta "I Goonies", nella versione rimasterizzata in 4k uscita a 35 anni dal suo esordio in sala.

L'ingresso agli spettacoli sarà gratuito. (ANSA).