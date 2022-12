In Toscana 2.054 nuovi casi Covid e 3 morti

(ANSA) - FIRENZE, 08 DIC - Sono 2.054 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano 3 decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 84 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.044 tamponi molecolari e 10.175 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,3% è risultato positivo. Sono invece 2.233 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 92% di questi è risultato positivo. I ricoveri salgono a 551 (11 in più rispetto a ieri) di cui: 24 (+1) in terapia intensiva.

Dall'inizio della pandemia sono 1.541.780 i contagi e 11.235 i deceduti. Al momento in Toscana risultano 71.866 positivi, +0,7% rispetto a ieri. A livello provinciale Firenze registra 419 casi in più rispetto a ieri, , Prato 96, Pistoia 120, Massa Carrara 209, Lucca 251, Pisa 244, Livorno 286, Arezzo 163, Siena 140, e Grosseto 124. In 71.315 (+467) sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. (ANSA).