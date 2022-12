Stragi naziste:De Paolis vertice comitato scientifico S.Anna

(ANSA) - SANT'ANNA DI STAZZEMA (LUCCA), 07 DIC - Il comitato scientifico del Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema (Lucca) ha eletto nuovo presidente il procuratore generale militare presso la corte militare di appello di Roma, Marco De Paolis, il quale è anche uno dei maggiori esperti di crimini nazifascisti perpetrati durante la Seconda Guerra Mondiale. De Paolis nella sua carriera è stato gip e poi procuratore militare capo del tribunale militare di La Spezia dal 2002 al 2008 e poi procuratore militare capo della procura militare di Roma dal 2010 al 2018. In questo periodo ha istruito circa 450 procedimenti per crimini di guerra, con 57 condanne all'ergastolo in primo grado. Ha indagato su alcuni degli eccidi più efferati di tutto il conflitto mondiale, da Marzabotto a Cefalonia, oltre a quello di Sant'Anna.

Marco De Paolis è cittadino benemerito del comune di Stazzema per il suo impegno per la memoria e la giustizia. "Accogliamo con piacere la nomina del procuratore Marco De Paolis", commenta il presidente del Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema, Maurizio Verona, che è anche sindaco di Stazzema, "auguro a lui e a tutto il comitato buon lavoro".

Oltre a De Paolis fanno parte del comitato scientifico l'on.

Silvia Costa, i professori Alessandro Romanini, Gianluca Fulvetti, Caterina Di Pasquale e Emmanuel Pesi. (ANSA).