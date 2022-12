Natale: torna presepe Duomo Firenze, annullata cavalcata

(ANSA) - FIRENZE, 07 DIC - Un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale sul sagrato del Duomo di Firenze sarà realizzato per il dodicesimo anno consecutivo dall'Opera di Santa Maria del Fiore.

L'opera sarà benedetta la mattina dell'8 dicembre, alle ore 10.15, dal cardinale Giuseppe Betori prima della celebrazione della Santa Messa per la festa dell'Immacolata Concezione. Le statue sono state realizzate a mano dall'artigiano Luigi Mariani di una storica fornace imprunetina e da lui donate all'Opera.

Anche all'interno della cattedrale sarà realizzato un altro presepe che sarà visibile dal 15 dicembre. Non si terrà, invece, anche per quest'anno la 'Cavalcata dei Magi', una scelta, informa l'Opera in una nota, dettata dal fatto che si vogliono evitare rischi di tipo sanitario e in linea con le misure adottate anche da altre istituzioni fiorentine. Dal 17 dicembre nella cattedrale di Firenze, ingresso gratuito, sarà inoltre possibile ammirare, dopo il restauro, i due monumentali affreschi dei leggendari condottieri, Giovanni Acuto e Niccolò da Tolentino, capolavori dei grandi artisti rinascimentali Paolo Uccello e Andrea del Castagno. Mentre nel Museo dell'Opera del Duomo rimarrà visibile, fino al 9 gennaio 2023, la mostra La Pietà di Michelangelo. Lo sguardo di Aurelio Amendola fra naturalismo e astrazione che presenta 32 immagini fotografiche in bianco e nero, in grande formato. Infine nella nuova Libreria Brunelleschi è visitabile la mostra di 22 disegni dell'architetto e professore universitario Roberto Corazzi dal titolo Viaggio all'interno della Cupola. (ANSA).