Crolla muro a Colle Val d'Elsa, nessun ferito

(ANSA) - COLLE VAL D'ELSA, 07 DIC - Un muro di contenimento, prospiciente un resede di un condominio, è crollato questa mattina intorno alle 5, in via Diaz a Colle Val d'Elsa (Siena), non risultano persone coinvolte, fanno sapere i soccorritori.

Intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi. Interessate alcune vetture parcheggiate e un' abitazione al piano rialzato dell'edificio e per la quale ne è stato interdetto l'utilizzo. Secondo quanto si apprende per la persona che occupava l'abitazione il sindaco ha provveduto al momentaneo trasferimento in albergo. Sul posto oltre al primo cittadino erano presenti i carabinieri e la polizia municipale. (ANSA).