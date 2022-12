Mps: Giorgetti, confermiamo l'impegno a uscire ordinatamente

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Dopo l'approvazione, lo scorso agosto, dei nuovi impegni con la Commissione europea, si è conclusa con successo, in ottobre, l'operazione di aumento di capitale e si è dato avvio all'esecuzione del nuovo piano di ristrutturazione. Confermiamo il nostro impegno a gestire in maniera ordinata l'uscita dello Stato dalla Banca preservandone il valore e il ruolo di sostegno ai territori e alle imprese": lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione alle commissioni riunite Finanze di Senato e Camera parlando di Mps. (ANSA).