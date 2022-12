Incidente stradale in A1, un morto e 2 feriti

(ANSA) - FIRENZE, 06 DIC - Incidente mortale nel tratto dell'A1, tra Barberino (Firenze) e Calenzano (Firenze), in direzione Firenze, coinvolti un mezzo pesante e un'auto. A perdere la vita una donna che viaggiava nella vettura mentre due persone sono rimaste ferite: secondo quanto appreso non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto, poco prima delle 16.30, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Fi-Ovest, ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi ed i rilievi del caso e, poi riaperta: al momento si registrano 10 km di coda in direzione Firenze e si circola su una sola corsia. Inoltre si sono formati 7 km di coda in carreggiata opposta verso Bologna.

(ANSA).