Esplosione in casolare a Cortona, coinvolta donna incinta

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 06 DIC - Esplosione di gas in un casolare nella campagna di Cortona (Arezzo). Stando alle prime informazioni, a provocarla sarebbe stata una bombola di gas malfunzionante. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Una colonna di fumo, generata dall'incendio, è salita sopra località La Fratta, la zona dove c'è stato lo scoppio. Ingenti i danni materiali al casolare. Nell'esplosione risulta ferita una donna incinta, soccorsa e trasportata dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale locale, che è vicino al luogo dello scoppio. Poi è stata trasferita all'ospedale di Arezzo.

Secondo prime informazioni, non si trovava nella stanza dove c'è stato lo scoppio. Nell'alloggio vivono in tutto tre persone. Al momento l'abitazione risulta inagibile. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco. (ANSA).