Sicurezza, maxi-controlli in pineta Viareggio, sequestri droga

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 03 DIC - Sequestri di droga nella pineta di Ponente a Viareggio (Lucca), 150 persone e 90 veicoli controllati, verifiche a una decina di esercizi pubblici. Così un maxi-servizio delle forze dell'ordine la notte scorse per reprimere il fenomeno dello spaccio nelle pinete viareggine. Si è alzato in volo anche un elicottero che ha illuminato con un fascio di luce la pineta, unità cinofile hanno pattugliato la boscaglia. Durante il servizio, coordinato dal Commissariato di Viareggio - a cui hanno partecipato equipaggi della polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con l'ausilio dei reparti speciali della polizia, tra cui il Reparto Volo di Firenze - sono stati effettuati controlli 'a tappeto' in bar, piazze e luoghi di ritrovo molto frequentati in occasione del fine settimana. Numerosi i posti di controllo allestiti 'a rete' e in modalità dinamica, lungo le strade di Viareggio.

L'unità cinofila della polizia di Stato nella Pineta di Ponente ha permesso di scoprire depositi di stupefacente, nel dettaglio gr. 11,2 grammi di cocaina in polvere, 41,9 grammi di altra cocaina divisa in 52 dosi termosaldate, 25,4 grammi di hashish divisi in 17 involucri. (ANSA).