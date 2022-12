Esplosione a bancomat di poste a Firenze, boato e danni

(ANSA) - FIRENZE, 03 DIC - Furto con esplosione di uno sportello bancomat Atm a Firenze in via Chiantigiana, zona sud della città, intorno alle 2 di notte. Indaga la polizia. E' il secondo episodio analogo che si registra nella notte appena trascorsa. In questo i malviventi, secondo una prima ricostruzione, dopo aver fatto saltare in aria lo sportello automatico dell'ufficio postale con una sostanza infiammabile, avrebbero estratto il cassetto contenente il denaro e sono fuggiti. Non è stato ancora quantificato l'entità del furto. A dare l'allarme sono stati i residenti, svegliati dal boato. Sul posto sono arrivati una volante, la polizia scientifica e i vigili del fuoco. Schegge e detriti hanno danneggiato una vettura e il marciapiede. Accertamenti sono in corso sulla sostanza infiammabile con la quale i malviventi, quasi sicuramente esperti, avrebbero fatto saltare il bancomat dell'Ufficio postale. Non sarebbe escluso dagli investigatori, secondo quanto si apprende, un legame con l'altro colpo con esplosione del bancomat avvenuto nella notte a Montelupo Fiorentino circa un'ora dopo questo. (ANSA).