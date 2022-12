Eredita casa del fratello e trova laboratorio per la droga

(ANSA) - FIRENZE, 03 DIC - Riceve in eredità un appartamento dal fratello deceduto e scopre un laboratorio per la lavorazione della droga e 2,4 chili di marijuana. È successo ieri a Sesto Fiorentino (Firenze). L'uomo, fiorentino, ha chiamato i carabinieri che hanno sequestrato lo stupefacente. Secondo una prima ricostruzione dopo la morte del fratello l'erede era andato a pulire l'abitazione e quando ha aperto la porta di una stanza ha scoperto piantine, lampade per essicazione, bilancini di precisione e gli oltre due chili di stupefacente. Gli investigatori non escludono che la sostanza appartenesse al fratello, proprietario dell'abitazione dove viveva. Il deceduto era il fratello maggiore rispetto all'altro, è risultato incensurato ed era morto, secondo quanto si apprende, per cause naturali. (ANSA).