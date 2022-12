A Firenze meraviglie della Basilica della Natività di Betlemme

(ANSA) - FIRENZE, 03 DIC - Le meraviglie artistiche e architettoniche della Basilica della Natività di Betlemme vengono riproposte da oggi al 18 dicembre all'Istituto degli Innocenti di Firenze alla luce di un restauro durato quasi dieci anni che ha restituito ai fedeli di tutto il mondo un luogo simbolo dell'umanità. Con questa mostra anche a Firenze si ha la possibilità di conoscere da vicino l'impresa che ha restituito a nuova vita le bellezze artistiche e architettoniche della Chiesa più antica della cristianità. La mostra, intitolata "Bethlehem Reborn: Le Meraviglie della Natività", racconta le scoperte dei nuovi scavi archeologici e dei complessi interventi di restauro attraverso gli occhi e le voci dei pellegrini che nei secoli hanno venerato il luogo della nascita di Gesù. L'itinerario espositivo presenta il monumento più antico della Cristianità attraverso gigantografie fotografiche, postazioni video e suggestive riproduzioni dei reperti più significativi, come alcune pitture su colonna, il mosaico di uno dei volti angelici, una delle lampade vitree ritrovate dagli archeologi e un meraviglioso modello tridimensionale in scala 1/50 che permette di osservare da vicino l'edificio in ogni suo più piccolo dettaglio. Il modello, realizzato in resine bio-plastiche dal Dipartimento di Ingegneria civile e architettura dell'Università di Pavia, è frutto di un lavoro durato sette mesi durante i quali dieci stampanti 3D hanno lavorato per oltre 9.730 ore.

La mostra, fortemente voluta dall'Ambasciata della Palestina presso la Santa Sede e sostenuta dall'Alto Comitato Presidenziale Palestinese per gli Affari con le Chiese, dal Comitato Presidenziale per il Restauro della Chiesa della Natività in collaborazione con Bethlehem Development Foundation e la Piacenti spa di Prato, azienda d'eccellenza italiana che ha curato il restauro. Nel dicembre 2019 nasce l'idea di realizzare una mostra a seguito di un incontro di presentazione, dentro i Musei Vaticani, dei risultati del progetto di restauro. (ANSA).