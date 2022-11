Motori: a Pontremoli la campagna di Aci per la guida sicura

(ANSA) - PONTREMOLI, 30 NOV - L'Automobile Club Massa Carrara prosegue nell'attività di formazione alla sicurezza stradale per i giovani e le istituzioni che si impegnano nella tutela della comunità.

Il 1 Dicembre a Pontremoli al Teatro della Rosa si terrà una giornata per i ragazzi degli Istituti Pacinotti e Belmesseri, dedicata all'educazione stradale con esercizi di guida in sicurezza e formazione in aula. La giornata inizierà al teatro con una lezione dinamica e interattiva di Valerio Vella, formatore qualificato di Aci e responsabile nazionale di Aci Ready2Go, per condividere le principali tematiche in materia di sicurezza stradale. Si proseguirà poi in zona Novoleto, su piazzale attrezzato dove si terranno prove pratiche con l'aiuto di istruttori specializzati: gli studenti saranno ospitati sulle vetture per vivere dal vero le tecniche di guida sicura con dimostrazione delle principali precauzioni da adottare nelle situazioni di emergenza Inoltre sarà predisposto un percorso di simulazione dello stato di ebbrezza con l'utilizzo di particolari occhiali deformati.

"Un dato da sempre analizzato dall'ACI è quello dell'incidentalità stradale, con risultanze in miglioramento per la nostra Provincia", dichiara il presidente dell'Ac Massa Carrara Fabrizio Panesi. Dai dati Aci-Istat risultano 4 vittime nel 2021, il 50% in meno i decessi rispetto al 2020. Aumentano però i feriti: 955 rispetto ai 777 DEL 2020. Massa Carrara ha l'indice di mortalità più basso rispetto alla media nazionale (1,90 decessi per 100 incidenti), -71% rispetto al 2019.

"I dati degli incidenti in provincia di Massa Carrara sono ci spronano a continuare nell'attività di formazione dei futuri utenti della strada", afferma il presidente.

L'Ac Massa Carrara ha ringraziato in una nota "il Comune di Pontremoli che ha concesso il patrocinio, l'Autoscuola Ready2go "Pontremolese", la Polizia Municipale di Pontremoli per la collaborazione tecnica, l'officina Ferrari per il supporto logistica, lo sponsor ottica Ruffo da sempre attento e sensibile nei confronti delle iniziative del nostro sodalizio". (ANSA).