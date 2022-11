Bimbo 7 anni morto nel Senese, caduto quattro giorni prima

(ANSA) - SIENA, 30 NOV - Saranno i risultati dell'autopsia, disposta per lunedì prossimo, a dare i primi riscontri sulle cause della morte di un bambino di 7 anni a Castiglione d'Orcia (Siena), che ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore, accusando un forte dolore alla testa ieri mattina. La salma, all'obitorio dell'ospedale Le Scotte di Siena, rimane a disposizione della procura che ha aperto un'inchiesta. I carabinieri nelle ore immediatamente successive all'accaduto hanno effettuato un sopralluogo all'interno dell'abitazione del bambino. Tra i fatti che dovranno essere verificati ci sarebbe anche la ricostruzione della dinamica di una caduta a terra da parte del piccolo, episodio che risalirebbe a quattro giorni prima e che viene tenuto in considerazione.

Intanto la piccola comunità della Val d'Orcia è rimasta particolarmente sconvolta da quanto accaduto. "Sono giorni molto tristi, tristissimi per la nostra comunità - ha detto il sindaco Claudio Galletti - L'Amministrazione comunale, nell'esprimere la propria vicinanza, manifesta la propria disponibilità nel sostenere per quanto possibile la famiglia". (ANSA).