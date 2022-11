Lite in strada con mazza baseball, 4 denunciati

(ANSA) - FIRENZE, 27 NOV - Quattro persone sono state denunciate dalla polizia a Firenze per rissa e porto di oggetti atti ad offendere.

La scorsa notte, intorno alle 2, è arrivata una segnalazione alla Sala operativa della questura per una lite in strada. Sul posto, in via Verdi, spiegano gli investigatori, è intervenuta la volante che ha trovato il personale del 118 e alcuni testimoni dai cui racconti è emerso che un'auto mentre transitava sarebbe stata accerchiata da alcune persone. Dal mezzo sarebbero usciti quattro uomini, tre dominicani e un italiano, che impugnando anche una mazza da baseball avrebbero iniziato una colluttazione con chi aveva accerchiato la vettura.

I quattro erano già stati portati all'ospedale Santa Maria Nuova dove sono stati refertati. Nell'auto oltre alla mazza da baseball è stato trovato anche un coltello a serramanico.

Indagini in corso per individuare le altre persone coinvolte nella lite (ANSA).