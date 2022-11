Violenza sulle donne, in 600 srotolano treccia lungo mura Lucca

(ANSA) - LUCCA, 25 NOV - Il maltempo ha reso più ardua la sfida lanciata dagli organizzatori, con defezioni dell'ultimo minuto, ma l'obiettivo è stato comunque raggiunto: una treccia bianca e rossa da record è stata tesa lungo tutti i 4,2 km della passeggiata delle Mura storiche di Lucca, in occasione della Giornata del 25 novembre. 'Lucca si intreccia contro la violenza sulle donne', il titolo dell'iniziativa svoltasi oggi e che ha visto impegnate 600 persone come spiegano i promotori.

L'iniziativa è stata a cura di Croce Verde Lucca, Auser Filo d'Argento Lucca e Centro Antiviolenza Luna, con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La misurazione della lunghezza è stata effettuata dal geometra Marino Lippi e, quindi, verbalizzata dall'avvocato Roberto Barsanti. "Ringrazio tutte le persone che hanno sfidato la pioggia per lanciare un messaggio così importante - commenta Daniele Massimo Borella, presidente della Croce Verde di Lucca - grazie alle associazioni, alle istituzioni, alle scuole e a tutte le realtà del territorio che hanno partecipato in maniera fattiva a questo evento. Bellissimo vedere tante persone di tutte le età unite per sensibilizzare, educare le nuove generazioni e lanciare un messaggio forte e chiaro: non c'è spazio per la violenza sulle donne". (ANSA).