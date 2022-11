In Toscana codice giallo per temporali e vento

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - Nuova perturbazione in transito sulla Toscana, attiva soprattutto su costa e aree centro-meridionali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali forti, con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, che interesserà dalle ore 18 di oggi, venerdì 25 novembre, fino alle 6 del mattino di domani, sabato 26 novembre, la costa centro-meridionale e l'arcipelago.

Per l'intera giornata di sabato, inoltre, è stato emesso un codice giallo per forte vento da nord-est che interesserà tutta l'area centro-meridionale della Toscana. (ANSA).