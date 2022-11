Volpi rosse Menarini, secondo anno in A

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - Tre vittorie e due sconfitte, è il bilancio della prima parte di stagione della squadra fiorentina di basket in carrozzina Volpi rosse Menarini, al secondo campionato consecutivo in serie A. La presentazione della squadra è avvenuta oggi a Palazzo Vecchio.

Il gruppo farmaceutico Menarini dal 2011 sta accompagnando i ragazzi in questo percorso di integrazione, inclusione e vita.

"Proseguiamo questa fantastica avventura al fianco delle Volpi Rosse Menarini che, con la loro forza e la loro tenacia, sono un esempio per tutti noi - commentano Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del board di Menarini -. Vedere crescere questi ragazzi sia dal punto di vista professionale che personale è una fortissima emozione, siamo fieri del percorso esponenziale che stanno portando avanti e facciamo un grande in bocca al lupo per una stagione ricca di soddisfazioni".

"Siamo arrivati alla seconda stagione in serie A dopo aver trascorso un'estate senza sosta, con un mercato giocatori non facile tra riconferme e nuovi inserimenti, con l'arrivo del nuovo e blasonato coach Marco Bergna, i raduni sul lago di Como e il rientro in famiglia del giocatore Samuele Cini - spiega il presidente delle Volpi rosse Menarini Ivano Nuti -. Sentiamo vicini tutti i nostri sponsor e la città che ci sostiene con calore. Ancora una volta cercheremo di dare spettacolo in campo con il gioco, con i valori e le motivazioni che ci contraddistinguono da sempre, grazie anche al sodalizio con Menarini. Il prossimo anno saremo anche per la prima volta in Europa. Dal 27 al 30 aprile 2023 ci confronteremo, infatti, nel tournament di Euro Cup in Borgogna, in Francia". L'assessore allo sport di Firenze Cosimo Guccione ha evidenziato che "per il secondo anno consecutivo le Volpi rosse Menarini disputeranno il campionato nella massima serie, un vanto per la nostra città.

Voglio ringraziare Menarini che da anni sostiene questa realtà, la società, i suoi dirigenti, lo staff tecnico per il prezioso lavoro sul territorio che ha diffuso l'interesse per la pallacanestro in carrozzina". (ANSA).