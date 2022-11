Performance Paolo Vallesi contro violenza donne a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nell'ambito della cinque giorni organizzata dalla Regione, sarà dedicata alle donne la performance di Paolo Vallesi. Il cantante si esibirà il 25 novembre, a Firenze, in piazza Duomo, proprio di fronte a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione.

L'appuntamento è per le 16.30, l'ingresso è libero. (ANSA).