Mercato Natale Pallium a sostegno assistenza malati a casa

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - Torna il Mercato di Natale di Pallium, a sostegno dell'assistenza domiciliare prestata dalla Onlus: per la prima volta è ospitato a Le Serre Torrigiani a Firenze e si terrà il 10 e l'11 dicembre (orario 10-18, via Gusciana 21). "Un'occasione - si spiega da Pallium - per fare regali di Natale, anche con i panettoni e pandori artigianali Pallium, in cambio di una donazione per sostenere le attività dell'associazione".

Pallium Onlus è una organizzazione di volontariato che fornisce assistenza domiciliare ai malati oncologici, ai malati affetti da patologie neurologiche degenerative e agli anziani in condizioni di non autosufficienza a Firenze e nei comuni limitrofi. (ANSA).