Da Esharelife 400mila euro per scuole in Kenya

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Ammonta ad oltre 350mila sterline, quasi 400mila euro, la somma raccolta dalla fondazione Esharelife nell'evento annuale di fundraising della charity guidata dall'imprenditore toscano Maurizio Bragagni, che si è tenuto a Londra. Serviranno a consentire a 3mila bambini in alcune tra le zone più povere del Kenya a frequentare un altro anno scolastico ottenendo istruzione, cure, cibo, aule e materiale didattico.

Alla serata, nei saloni dell'In and Out Club nel cuore della capitale britannica, hanno partecipato oltre 150 persone, tra cui parlamentari inglesi ed esponenti della comunità politica, imprenditoriale e diplomatica londinese. E' intervenuto anche l'Ambasciatore d'Italia a Londra, Inigo Lambertini. Antonino Masuri, Project manager della ONG AVSI, ha spiegato che "Esharelife da anni sostiene l'Istituto St. Kizito dove ogni anno oltre 800 studenti provenienti da vari paesi africani hanno la possibilità concreta di imparare un mestiere e trovare lavoro. Parliamo di meccanici, periti elettronici, parrucchieri, cuochi, informatici: tutte persone che, con la formazione scolastica e professionale ricevuta, possono migliorare il futuro di loro stessi e delle comunità in cui vivono".

"Esharelife aiuta chi si trova in condizioni di bisogno e cerca un futuro migliore attraverso la promozione umana, l'istruzione e la formazione. Un lavoro, il nostro, che non incontra limiti nella religione, nella nazionalità e nel sesso delle persone che cerchiamo di aiutare per costruire un futuro migliore per loro e per le loro famiglie", ha spiegato Bragagni ringraziando la generosità dei donatori. E Ali Malik, direttore dell'Institute for Reform and Research, ha ringraziato Bragagani e la Fondazione Esharelife "per la loro fondamentale assistenza nel liberare 34 giovani ragazze dalla persecuzione talebana in Afghanistan". (ANSA).