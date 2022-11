Teatro: Bentivoglio porta Flaiano alla Pergola

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Nel Saloncino 'Paolo Poli' del Teatro della Pergola di Firenze un viaggio con Fabrizio Bentivoglio alla ricerca dell'Italia d'oggi con le parole di Ennio Flaiano. Da oggi, 22 novembre, a domenica 27 novembre arriva Lettura clandestina che restituisce alcuni estratti da La solitudine del satiro, raccolta postuma di articoli di giornali, scritti personali, appunti di vita ironici, profondi, provocatori e commoventi, selezionati e letti da Bentivoglio, con il contrappunto del contrabbasso di Ferruccio Spinetti.

Un reading teatrale musicale, prodotto da AidaStudio Produzioni, in collaborazione con Bubba Music, per raccontare e tramandare la figura di un intellettuale che, come pochi altri, ha saputo raccontare l'Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è. Facitore proverbiale di aforismi tra i più evocati, Ennio Flaiano (Pescara, 5 marzo 1910 - Roma, 20 novembre 1972), è stato protagonista di primissimo piano della vita intellettuale italiana, soprattutto in quel periodo fecondo che dalla fine della guerra attraversa il boom economico e porta fino alla fine degli anni Sessanta. Pochi mesi prima di morire, Flaiano aveva cominciato a raccogliere in una cartella dal titolo autografo La solitudine del satiro alcuni articoli, con l'intento di approntare un libro che potesse servire per "capire perché in Italia la linea più breve tra due punti è sempre l'arabesco", come dichiarò in un'intervista dell'aprile del 1972 parlando del libro a cui stava lavorando, e che sarebbe stato il suo primo a essere pubblicato postumo.

"La lettura - spiega Bentivoglio - è 'clandestina' così come lo è stato, in fondo, Flaiano stesso, che finché è stato sulla nave insieme a noi, nessuno sembrava notarlo. Ci si è accorti di lui soltanto quando è sceso". Per questo spettacolo ha concretizzato un lungo lavoro di ricerca "per cercare un nesso, un filo, una storia dell'anima dell'Italia - prosegue Bentivoglio - da proporre allo spettatore e invitarlo alle proprie riflessioni".

