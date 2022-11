Forte vento e mare mosso, sospesi i traghetti per l'Elba

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 22 NOV - Sono stati momentaneamente sospesi i collegamenti dei traghetti da e per l'isola d'Elba da Piombino (Livorno) a causa delle condizioni meteo: forte vento e mare mosso nel canale di Piombino. L'ultima corsa effettuata verso Portoferraio, come segnalano dalla capitaneria piombinese, è stata quella Moby Micky delle 9.30.

Saltato anche il collegamento del Liburna da Livorno per l'isola di Capraia, come conferma l'Avvisatore Marittimo del porto, previsto per le 8.30, sempre a causa delle condizioni del vento che soffia da stamani con raffiche di 15/20 nodi da nord est.

Ieri la Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate fino alle 20 del 22 novembre.

