Sradicano bancomat da minimarket a Pisa ma colpo fallisce

(ANSA) - PISA, 20 NOV - Tre persone con il volto travisato hanno rubato il bancomat di un minimarket del centro di Pisa. Il furto è avvenuto verso le 4.30 e le immagini registrate dalle telecamere hanno mostrato tre persone a volto coperto che con una fiamma ossidrica hanno divelto il gancio della cassaforte per poi caricarla su un furgone bianco e quindi fuggire. Sul posto sono giunte tutte le Volanti della polizia in servizio in quel momento, allertate dalla sala operativa della questura dopo avere ricevuto l'allarme da parte di una società di vigilanza privata.

I tre malviventi hanno forzato la saracinesca, poi con una fiamma portatile hanno tagliato il gancio di ancoraggio della cassaforte e l'hanno caricata sul mezzo. Però mezz'ora dopo l'assalto il bancomat rubato è stato ritrovato a Cascina (Pisa), nascosto sotto una roveta dove i ladri lo avevano collocato in attesa di tornarci una volta calmate le acque e i pattugliamenti delle forze dell'ordine. La cassaforte era intatta e ancora contenente diverse migliaia di euro, incasso degli ultimi giorni. La tempestiva reazione delle forze dell'ordine, con sirene lampeggianti subito diffusi nel territorio, ha stroncato il piano criminale di questa 'batteria' di ladri che è rimasta a bocca asciutta ed è stata costretta a mollare il bottino grazie ai controlli e alle ricerche attivate subito dalla polizia nell'area pisana. (ANSA).