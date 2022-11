Pugno a alunno, il prof indagato per abuso mezzi di correzione

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 19 NOV - La procura di Pisa ha aperto un fascicolo per abuso di mezzi di correzione o di disciplina sul caso del professore filmato nella classe di una scuola superiore di Pontedera (Pisa) mentre reagisce sferrando un pugno nello stomaco a un alunno, 14enne, che lo stava deridendo da dietro la cattedra. Il commissariato di polizia di Pontedera (Pisa) ha inviato in procura una relazione sulla vicenda. La madre del 14enne aveva fatto denuncia-querela. La vicenda ha avuto un enorme clamore mediatico con il video di una quindicina di secondi diventato virale sul web. Il docente fu subito sospeso dalla scuola. Intanto però, il dirigente scolastico dell'istituto superiore ha annunciato che sarà punito dal punto di vista disciplinare l'altro studente che ha filmato la scena e diffuso il video via social perché "ha recato enormi danni di immagine alla scuola, tutti i nostri studenti sanno che l'uso dei telefoni cellulari in classe è vietato". (ANSA).