Covid: in Toscana altri 2.228 casi e 6 morti in 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - Nelle 24 ore in Toscana sono stati registrati dalla Regione 2.228 nuovi casi e sei morti per Covid.

Le ultime vittime sono state tre nell'area di Firenze, le altre in quelle di Pisa, Siena e Grosseto. Sale a 11.092 il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi (372 con tampone molecolare e 1.856 con test rapido.) portano il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio a 1.499.661 (+0,1% sul totale del giorno precedente). Il rapporto tra i nuovi positivi e i tamponi effettuati è del 20% ( ieri era al 20,2%).

Pure i guariti crescono dello 0,1% - sono state 1.317 persone nelle 24 ore - e raggiungono quota 1.432.234 (95,5% dei casi totali). I positivi attuali in Toscana sono 56.335 (+1,6% su ieri). Tra loro 462 sono ricoverati in ospedale (+5 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 18 in terapia intensiva (-1 persona il saldo tra ingressi e uscite su ieri).

Gli altri 55.873 positivi sono in isolamento a casa "perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+900 su ieri pari al +1,6%).

