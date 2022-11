Auto sospetta sotto questura Lucca, intervento artificieri

(ANSA) - LUCCA, 17 NOV - Intervento degli artificieri a Lucca per un'auto sospetta lasciata in sosta sotto la questura. E' una Fiat 500 d'epoca che risulta rubata da una settimana. Il furto risulta avvenuto a circa un chilometro di distanza dalla stessa questura, ultimo luogo dove l'aveva posteggiata il proprietario.

Stasera la 500 è stata notata parcheggiata, come se fosse abbandonata, da alcuni poliziotti i quali hanno subito verificato la presenza di fili, cavi che escono dal cruscotto.

Il proprietario ha assicurato che questi cavetti non c'erano.

Anche per questo sono stati fatti intervenire gli artificieri.

Inoltre, secondo quanto appreso, un cavetto più lungo proseguiva fuori dall'abitacolo. Le auto vicine, fra cui alcune della polizia di Stato, sono state fatte spostare e la strada è stata chiusa al transito per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di controllo e bonifica. (ANSA).